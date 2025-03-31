“台獨”網紅守陸配小微家門口　揚言要看逮捕

網紅八炯31日下午現身陸配小微林口住處。（照片：musiclin_1107 Threads） 中評社台北3月31日電／陸配網紅“小微”、“恩綺”涉武統言論，遭台“內政部移民署”廢止居留許可，最遲須31日自行離台。稍早恩綺已經抵達松山機場辦理手續，但小微仍未有動作。“獨派”網紅八炯31日下午現身小微林口住處，並發動態喊“想看“移民署”逮捕小微的跟我一起來”，在得知恩綺提早離境後，八炯連忙趕往機場堵人。



小微尚未離境，“獨派”網紅八炯和媒體記者咄咄逼人，守在她林口家外面，做現場直播，向小微與家人施壓。



稍早有傳出小微可能在明天搭機離台。



陸配網紅“亞亞”、“小微”、“恩綺”涉武統言論，遭“內政部移民署”廢止依親居留許可，亞亞已於25日自行返陸，小微、恩綺最遲得在31日前離境。2人28日曾在台灣籍丈夫陪同下，前往“總統府”前拉起“還我母親權”的布條陳情。“內政部長”劉世芳31日表達，其中一位已買機票，另一位還猶豫不決，若沒有自行離境，將強制離境。2人都有委任律師提訴願或行政訴訟，但不影響處分的執行。



網紅“八炯”、“閩南狼”31日下午現身小微林口住處，並發動態稱“我跟記者們在小微家附近等歡樂送，下午4點請各位集結到松山機場歡樂送恩琪回深淵，晚上23：59分後，想看“‘移民署’逮補小微的跟我一起來！”



閩南狼也於下午3點20分抵達松山機場，當場購買飛往成都的機票，強調要親自歡送恩綺，並受訪表示自己是買單程機票，打算去了就不回來，要送恩綺最後一程，不能讓她低調離開。隨後閩南狼發文：“17：20前，如果我的頻道沒有開播，就代表機場內部有問題。”