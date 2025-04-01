李樑堅：特朗普是精算師　會扒台灣幾層皮？

義守大學財金系教授李樑堅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月1日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普將於4月2日啟動對等關稅，亞洲股市幾乎全倒。義守大學財金系教授李樑堅接受中評社訪問指出，美國已成台灣最大出口國，未來恐繼續惡化下去，目前台積電承諾赴美投資一千億美元雖成緩衝劑，但特朗普任內隨時緊盯設廠進度甚至要求“加速”，不會讓台積電慢慢拖四年，晶片關稅這把刀恐隨時架著逼就範。



李樑堅，成功大學管理學博士，曾任義守大學行政副校長、高雄市政府財政局長，現職義守大學財金系教授。專長：金融授信評估、金融構管理、經濟分析、投資計劃評估。



根據美國商務部最新發布的數據，2024年台灣對美國出口1163億美元，自美國進口424億美元，貿易順差為739億美元，創歷史新高。



李樑堅表示，以台灣政府立場不能美國要什麼就照單全收，台對美貿易順差達700多億美金，今年1到2月美國已是台灣最大出口國，這個狀況會再繼續惡化下去，台灣政府要做準備，不能繼續惡化，因為美國已經對準台灣，就算台積電已經赴美投資1千億美金，美國還是會持續對台灣有所要求，那就要把對美貿易順差壓下來。



“賴政府”稱擴大採購，李樑堅表示，哪些項目擴大採購不會對台灣產業造成衝擊需要做評估，才會有策略1、2、3陸續端出，不會一個情境過來就慌張失措，這非政府應有之道。尤其半導體產業與IT產業佔台灣總出口6到7成，IT產品目前是免關稅，特朗普不會按照牌理出牌，美國是否拋開國際公約來課徵關稅，這很難講。



李樑堅說，台灣還是應該要有談判的籌碼，譬如具有優勢地位的關鍵產業，出口過去對方還是得用自家產品，所以要看產品“價值”，不能看“價格”。但台灣製造業還要面對德國、日本、中國大陸的競爭，政府需要去算可以忍受的關稅到多少門檻，總不能夠說對方打來都無還手之力。

