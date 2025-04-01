中評關注：大罷免比韓國瑜柯建銘誰仇恨值高

藍綠陣營催罷免連署，各自操作韓國瑜與柯建銘誰仇恨度高。（中評社 資料照） 中評社台北4月1日電（記者 黃筱筠）罷免“立委”進入第二階段連署，目前是罷藍委35人，綠委8人，將進入激戰。藍綠陣營為了催支持者走出來連署，綠營提出罷免任一藍委就是把罷免韓國瑜，藍軍則訴求罷免藍委是讓柯建銘當“立法院長”。這兩項訴求分別把韓柯推上第一線，就看誰在第二階段連署仇恨度高。



柯建銘在罷免初期，就一再訴求罷免藍委，就可以拉下韓國瑜，想要以深綠對韓國瑜的仇恨度，拉抬罷免熱度，目前有35位泛藍“立委”過了第一階段罷免連署。根據“立法委員”互選院長副院長辦法，院長、副院長經全體“立法委員”三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。



如果想要拉下韓國瑜當院長，必須罷免更多藍委，要讓民進黨現有51席再拿下6席達到過半，就已經有很大難度，還要讓民進黨在“立院”有三分之二以上席次，這是非常困難的任務。



因此，民進黨一再訴求要罷免韓國瑜，就如藍營訴求要罷免賴清德一樣，難度都非常高。



根據《總統副總統選舉罷免法》規定，“總統”、“副總統”之罷免案，經全體“立法委員”四分之一之提議，全體“立法委員”三分之二之同意提出後，“立法院”應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。罷免案經“中華民國”自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。



現在國民黨操作“空戰”，如果去連署罷免藍委，很可能讓柯建銘當“立法院長”。柯建銘最近一連串爭議發言，挑起厭惡感，拉高仇恨度，連民進黨前“立委”林濁水都說藍營應以“罷免藍委等於讓柯建銘當‘立法院長′”為訴求，反制民進黨，這要看民進黨怎麼化解。林濁水的建議不無道理，但再度被柯建銘猛轟。



以現在的社會氛圍，韓國瑜上任“立法院長”後低調圓滑，迥異於過去；反倒是柯建銘經常暴衝，連黨內英系中常委王世堅及非賴系“立委”，都多次槓上。現在柯建銘的仇恨度恐怕高出韓國瑜非常多，把柯建銘拿來號召藍營支持者出來連署罷綠委，很可能衝高連署數。加上之後若進入罷免投票，也能喚起藍營支持者出來支持藍委，投下不同意罷免票。