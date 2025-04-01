中評關注：大罷免恐決戰十席　藍綠勝負難說

民進黨日前在全台舉行7場政策宣講為第二階段罷免連署催票。（中評社 資料照） 中評社桃園4月1日電（記者 盧誠輝）綠營發起大罷免，藍軍展開反制，目前共有43件罷免案通過第一階段連署，包括35席泛藍委和8席綠委。未來若進入第三階段罷免投票，從2024各選區的得票率進行分析，極可能被罷免成功的10個選區，其中藍營占6席，綠營占4席，而這10席應該才是藍綠大罷免的決戰場，勝負還很難說。



若單純以2024各選區藍綠得票率來分析，43件罷免案中，目前衹有台北市第1選區綠委吳思瑤、台北市第4選藍委李彥秀、台北市第5選區綠委吳沛憶、新北市第7選區藍委葉元之、桃園市第2選區藍委涂權吉、新竹縣第2選區藍委林思銘、南投縣第2選區藍委游顥、台東縣選區藍委黃建賓、平地原住民選舉區綠委陳瑩、山地原住民選舉區綠委伍麗華等10席“立委”，在進入第三階段罷免投票後有很高的機率會被罷免成功。



其中，台北市第1選區2024“立委”選舉，綠委吳思瑤獲得近9.2萬票（47.22%），打敗國民黨籍“立委”候選人張斯綱的7.1萬多票（36.89%）和新黨籍卻以無黨籍參選的“立委”候選人侯漢廷的2.8萬多票（14.64%），藍綠選票雖差距共2萬121票，但以目前藍綠對決的態勢，只要原本投給侯漢廷的選票能超過藍綠票差投下罷免贊成票，吳思瑤就有可能會被罷免成功。



台北市第4選區2024則由藍委李彥秀以11.2萬多票（47.64%），打敗爭取連任的前綠委高嘉瑜的9.5萬多票（40.24%）和台灣基進黨籍“立委”候選人吳欣岱的2.6萬多票（11.15%），藍綠選票差距共1萬7502票，只要原本投給吳欣岱的選票有超過此差距投下罷免贊成票，李彥秀同樣有機會被罷免成功。



台北市第5選區2024由綠委吳沛憶以5.7萬多票（39.81%），打敗國民黨籍“立委”候選人、台北市議員鍾小平的5.7萬多票（34.28%）和無黨籍“立委”候選人于美人的3.8萬多票（23.14%），藍綠選票差距共9298票。但于美人因曾在2015年差點被民進黨提名為“立委”候選人，2020大選又曾擔任親民黨候選人宋楚瑜的發言人，藍綠通吃，因此只要原本投給她的選票有超過藍綠票差支持罷免，吳沛憶就有可能會被罷免成功。

