邱毅：國民黨面對大罷免有三道防線定要守住

邱毅認為國民黨有三大防線必須守住。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月1日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨如何因應民進黨發動的大罷免，前“立委”邱毅向中評社表示，國民黨有三道防線一定要守住，一是屬於綠營鎖定的罷免首要核心、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁；二是有戰力的藍委如徐巧芯、王鴻薇、羅智強等；三則是屬於外圍的新科藍委如葉元之、牛煦庭、羅廷瑋等。



邱毅強調，這三道防線最好是都能守住，如果不行，至少第一、二道防線一定不能失去，否則國民黨可能就會垮了。



至於黨主席朱立倫該有哪些作為？邱毅說，朱表面上會有很多應付工作，但他實際能做的，就是要去安撫如泛藍陣營在花蓮地方反傅崐萁的勢力，讓他們不要在這場罷免中扯後腿，如此，傅過關的機會才更大，也才能守住核心防線。



藍綠決戰全台大罷免，原本落居下風的中國國民黨，罷免綠委28日終於破蛋，有8件綠委罷免案進入第二階段連署，讓藍、綠委罷免案呈現35：8局面。



邱毅接受中評社訪問時對此表示，民進黨的大罷免是針對國民黨的醬缸文化跟弱點所設計出來的戰略，一開始很多人說柯建銘提的大罷免不合理，當時他就獨排眾議說不對，這其實是針對國民黨的特性所提的，用在別人身上不見得有效，但用在國民黨就很有效。



邱毅說，因為這種無差別的罷免，幾乎把泛藍所有區域“立委”（41席有35席被提罷免）列入罷免對象，國民黨的醬缸文化，就是每個人都習慣自掃門前雪，所以不會相互支援，綠要藍的團隊力量發揮不出來，就是根據國民黨的特性。