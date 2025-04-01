羅智強諷綠　大罷免可解決關稅等所有難題

國民黨團首席副書記長羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月1日電（記者 張穎齊）針對民進黨“立法院”黨團1日持續癱瘓議場。國民黨團首席副書記長羅智強狂酸，民進黨發動大罷免潮可解決一切萬事，包括美國的對等關稅、陸配議題、議事癱瘓，什麼都能解決，這些問題算什麼？



國民黨團今日上午8點半開黨團會議，羅智強會前受訪表示，針對民進黨第四度癱瘓議事及總質詢，足見民進黨對卓榮泰有很大的怨念，民進黨當家執政、民進黨癱瘓議事，民進黨要繼續下去，他也不知該怎辦，看卓榮泰是否要求國民黨團把亂政、罷工、卻領薪水的綠委趕走？



美國總統特朗普的對等關稅將於2日施行，羅智強說，關稅戰算什麼？民進黨的大罷免可解決一切萬事，大罷免可使得美國沒有對等關稅戰、大罷免可使得台灣不是骯髒15國、大罷免可解決議事癱瘓、大罷免可解決陸配兩岸議題，這些在大罷免看來都算什麼呢？”



針對陸配涉武統言論遭驅離，羅智強說，到底在台灣的人民言論自由尺在哪？今天的民進黨要問30年前的民進黨，30年前民進黨曾提出兩大主張，宣傳共產主義、主張武力顛覆政府是言論自由。現在賴清德卻視為賣台的言論自由法案，北一女老師區桂芝主張兩岸和平、自己是中國人就被賴清德追殺，蔡英文說過自己是中國人、主張兩岸和平啊？賴清德有恨蔡英文到這地步？打區、指蔡？昭然若揭，民進黨打著民主反民主。