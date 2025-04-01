桃園罷藍委有死亡連署　“中選會”告發領銜人

民進黨日前在全台舉行7場政策宣講，為第二階段罷免連署催票。（中評社 資料照） 中評社台北4月1日電／桃園罷免案出現死亡連署！桃園選委會日前清查驚見中國國民黨籍“立委”牛煦庭與魯明哲罷免案中有死者參與連署，“中選會”獲悉後已於上周五告發罷牛領銜人陳曉煒及罷魯領銜人羅怡雯涉嫌偽造文書。“光復桃園六區全罷”的領銜人陳曉煒3月31日晚說，未接獲相關通知。罷魯案發言人回應，死亡名冊僅個位數，絕無偽造。



類似案件，中國國民黨台南市黨部副主委莊占魁及一組總幹事劉金輝因罷綠委連署書中出現逝者，已遭到羈押禁見。



桃園市6名“立委”清一色為國民黨籍，在此次大罷免浪潮無一倖免。罷免團體今年初衝刺第一階段提議連署，農曆過年也不打烊，趕在2月初向“中選會”第一波罷免提議送件。經選務機關查對後，桃園6名藍委第一階段提議人數全過門檻，正進行第二階段連署。



全台掀起大罷免，部分縣市卻發生大量死亡連署。“中選會”日前發文桃園選委會要求調查，桃園選委會經查後，發現桃園簽署罷免提議書者也有提議前死亡情況，分別是牛煦庭與魯明哲的提議書。



“中選會”獲報後，於3月28日向“最高檢察署”告發牛煦庭的罷免案領銜人陳曉煒，以及魯明哲罷免案的領銜人羅怡雯，指提議人名冊涉有偽造嫌疑。據瞭解，“中選會”本次共告發案件數涵蓋十多個縣市，告發原因不盡相同，未來還會有第二波告發情事。



桃園市選委會對此低調不願回應，強調日前已依相關規定將調查結果提供“中選會”，尊重“中選會”後續處置作為。據悉桃園市選委會針對第一階段1%的提議人，依規定針對居住未滿4個月、軍公教警察役男、死亡者，核對戶政資料後逐一剔除，並將結果回報給“中選會”。



陳曉煒表示並不知情，“我們不可能主動做這件事”！指民眾響應的連署書，若有整疊寄來，不可能逐一確認。他強調牛煦庭的一階連署正確率高達95.95%，相信法律有一定經驗法則跟比例原則，會全力配合調查。