大陸軍演　卓榮泰：不讓任何演習影響社會

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月1日電（記者 鄭羿菲）中國大陸1日上午宣布在台灣周邊進行聯合演訓，並強調這是對“台獨”分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。“行政院長”卓榮泰1日表示，在台灣周邊演習也不是第一次，“國防”單位會保持高度注意，不讓任何演習影響到台灣社會。



大陸4月1日宣布，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位“台島周邊組織艦機多向抵近台島”，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。



此前，解放軍曾於3月17日一天兩次在台灣周邊進行聯合戰備警巡，大陸在3月27日再度啟動聯合戰備警巡，台“國防部”公布，27日上午6點到28日上午6點，共偵獲大陸軍機30架次及大陸軍艦8艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中20架次飛越“海峽中線”，進入台灣北部、中部、西南及東部空域。



“行政院長”卓榮泰1日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，大陸各項演習持續在台灣周邊發生，這也不是第一次，但是我們仍與過去一樣，“國防”單位會保持高度注意，不要讓任何演習影響到台灣社會內部，與周遭往來漁船、飛航通行。