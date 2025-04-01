美對等關稅要來了　卓榮泰：3點作法與原則

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月1日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普4月2日將宣布對等關稅計劃，“行政院長”卓榮泰1日強調，政府已做足準備，會針對各種產業給予必要的支持。也歸納出3點主要作法與原則，政府有準備、風險可控管、對產業有支持。



媒體問及，“行政院”24日已收到警察人員人事條例三讀修正法案，會否提出覆議救濟？卓榮泰說，由於3日適逢連續假日，“行政院”沒辦法開院會，因此已決定今天中午召開臨時院會處理相關覆議案，也請“立委”能支持“行政院”提出的覆議案。



特朗普4月2日將宣布對等關稅計劃，由於內容未明，不穩定性讓全球經濟動盪，台灣股市昨天亦上演“黑色星期一”收跌906.99點。



“行政院長”卓榮泰1日率“行政院”官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰表示，全世界地緣政治、經貿秩序、產業結構、生產鏈的結構都還在持續調整中，這幾個月以來，我們一直努力瞭解、掌握各種可能情勢的變化，也進行必要的觀察、研商與分析，也提出應對的方案。前天他率台美經貿工作小組成員向賴清德做充分完整的說明，我們歸納出3點主要作法與原則，政府有準備、風險可控管、對產業有支持。



卓榮泰說，我們觀察台灣的經濟基本面相當健全，尤其是出口非常強勁，已連續16個月呈現正面成長，今年1月、2月出口的數字達到800億美元，較去年同期增加16.8%，成績相當的好。未來的趨勢我們密切觀察中，至於最近股市的變化與波動，股市的變化是全球性的，政府的準備跟應用也會是全面性的。



卓榮泰指出，我們會針對各種狀況及產業各種不同程度提出必要的做法，在可能的各種風險可控大前提底下，政府會且已經做足了準備，會針對各個產業不同的程度給予必要的支持。請各產業界能放心，民眾也能安心，大家一起面對國際的局勢。