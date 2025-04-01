郭正亮回嗆柯建銘：台灣人民忍你很久了

郭正亮在網路節目《新聞大白話》上回應柯建銘。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北4月1日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前點名前“立委”沈富雄、郭正亮和林濁水，並嗆聲“忍你們很久”，郭正亮在節目中笑著回擊，“台灣人民忍耐你很久了！”



郭正亮分析，民進黨“立委”如果真的“＋6”（“立院”增加6席），難道“立法院長”不是柯建銘嗎？藍營也都這樣講。他認為，朱立倫太單純了，說罷免藍委就是罷免韓國瑜，這樣是沒有力量的；如果是說罷免藍委就是柯建銘要當“立法院長”，情緒才會被動員。



《中時新聞網》報導，大罷免相關議題持續延燒，中國國民黨目前以“罷免藍委等於讓柯建銘當‘立法院長’”為訴求，柯建銘則回擊，自己不是要位子的人，並且點名前“立委”沈富雄、郭正亮和林濁水，嗆聲“忍你們很久”。



柯建銘30日召開記者會，開嗆“請所有幫助國民黨，包含我們過去的同志適可而止，你今天敢點名我，我就好好揭穿你們”，並點名前“立委”沈富雄、郭正亮、林濁水，稱其傾巢而出，“敢公然這樣，已經忍你們很久了”。



針對郭正亮稱賴清德要為台灣陷入黑白顛倒、是非不分負責，柯建銘說，郭正亮與自己同事過，當時自己還很尊敬他，但怒嗆“賣台背黨”的人會留下歷史最大污名。



對此，郭正亮除了回應柯建銘“稀有國寶要珍重”外，在《新聞大白話》也笑稱，“台灣人民忍耐你很久了！”



