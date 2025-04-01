陸配小微被“移民署”帶走　卓榮泰：依法執行

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月1日電（記者 鄭羿菲）陸配網紅“小微”涉武統言論，遭台“內政部“移民署”廢止居留許可，未在3月31日前限期內離台，4月1日已被“移民署”帶往新北市專勤隊。“行政院長”卓榮泰1日表示，該執行的對象，“內政部”自然要依法繼續執行。但他也呼籲，台灣民眾應對很多新住民朋友，與過去一樣互相關懷、和善相處。



陸配網紅“亞亞”、“小微”、“恩綺”涉武統言論，遭“內政部“移民署”廢止依親居留許可，亞亞、恩綺分別在3月25日、3月31日自行返陸，但小微則未在3月31日的期限離台。小微在4月1日被“移民署”帶往新北市專勤隊，將查驗在台居留證、護照等往返兩岸旅行證件資料有無過期，若過期會緊急進行補件，並協助處理機票等事宜。



“行政院長”卓榮泰1日率“行政院”官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，感謝“內政部“移民署”、“警政署”從上個禮拜以來，對執行公權力表現得非常好，該配合的對象也配合得很好，至於該執行的對象，“內政部”自然要依法繼續執行。



卓榮泰說，他還是呼籲，台灣民眾對於對我們產業發展、家庭照顧、勞動提供很多的新住民朋友，跟過去以往一樣，大家互相關懷，和善的相處。