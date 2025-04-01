蓬佩奧已失勢　藍白批台官方花大錢踩紅線

蓬佩奧擔任美國國務卿時在推特分享與時任台駐美代表蕭美琴的合照。（圖：蓬佩奧推特） 中評社台北4月1日電／美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在特朗普政府失勢。台灣民眾黨團副總召張啟楷指出，政府與相關單位邀蓬佩奧來台，試圖彰顯台美關係強化，實際上不僅可能公帑浪費，更有畫蛇添足、適得其反風險。中國國民黨籍“立委”陳玉珍表示，政府誤判情勢，“外交官應該要專業，沒想到卻找特朗普不喜歡的蓬佩奧訪台”，對於有恩報恩、有仇報仇的特朗普來說，可能會對台灣留下壞印象。



MSNBC 24、FORTUNE HERALD等外媒報導，政治圈權力動態錯綜複雜。台灣靠著拉攏特朗普前密友、美國前國務卿蓬佩奧，並且由一家生技公司支付蓬佩奧17萬8000美元，企圖藉此與美方達成更緊密結盟關係。但隨著特朗普與蓬佩奧關係鬧僵，蓬佩奧影響力迅速衰弱，“對台灣來說，這事件是地緣政治策略中一次代價高昂的教訓”。文章稱，把賭注押在蓬佩奧這樣的邊緣人，無論從政治或經濟角度來說都是不明智的。



《中時新聞網》報導，蓬佩奧被綠營視為“最挺台的國務卿”，卸任後4次訪台都語出驚人。2022年3月他首度訪台時正逢俄烏戰爭，公開演說建議美國應給予台灣外交承認，並強調“台灣已是獨立國家”，沒必要宣布“獨立”。



蓬佩奧擔任國務卿時大力推動台美關係，不僅促成特朗普政府強化對台灣的安全承諾，多次對台軍售，並主導“取消美台交往限制”。2021年2月，大陸突然宣布暫停進口台灣鳳梨，他公開在推特曬出邊下西洋棋，邊吃台灣鳳梨乾的居家照。