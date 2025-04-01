柯建銘嗆林濁水“匪諜”　十惡不赦

柯建銘在臉書發文批判有民進黨“台獨理論大師”之稱的林濁水賣台。（照:柯建銘臉書) 中評社台北4月1日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘與民進黨前“立委”前“立委”林濁水連日交鋒。柯建銘今天於臉書表示，林濁水罪極惡質、十惡不赦，假“台獨”出賣“台獨”出賣台灣，卻自滿所謂“台獨”法理大師，不懂“憲法”又毀憲亂言，該退黨，不退黨非人也。林濁水和黃國昌毫無二致，都是賣台“亡國”遺臭萬年，這不是賣台“亡國”什麼是賣台“亡國”？這不是“匪諜”什麼是“匪諜”？



根據《聯合新聞網》報導，林濁水日前表示，“國民黨稱大罷免等於柯建銘當院長，就看民進黨如何化解”；柯建銘回應，“你什麼‘台獨’理論大師？一直掩護中國多久了”？林濁水再回，當前最緊要的是打好大罷免，柯建銘這樣的態度很不利於大罷免，並指出反罷免的包括呂秀蓮、前駐日代表謝長廷等。



柯建銘今天表示，台灣最大危機是不反串而賣台亡國者幾稀，請不要不打自招，檢察官仍未傳訊，就當“抓耙子”，抓出 呂秀蓮、謝長廷，這是“抓耙子”的輓歌，拉別人下水無法減輕罪責也非阻卻違法的事由。



柯建銘指出，他和林濁水從1993年第二屆“立院”同事，這麼多年以來林濁水以“台獨”法理大師之假身分反串，支持國民黨賣台，全台人民皆知，林濁水不要學黃國昌，沒有國王的新衣，還自以為穿著國王的新衣，哀哉悲哉惜哉痛哉，這是司馬昭之心路人皆知。



柯建銘表示，林濁水當藍白賣台亡國的打手，難道不會愧汗淋漓嗎？勸林濁水先生向台灣人民致上最誠摯的歉意，這是他唯一的逃命線。他對林濁水的回應到此為止，再做任何反擊與誣衊，一概不予回應。



柯建銘說，他要做事的人，不是要位置的人，林濁水攻擊他想當“立法院長”而抓狂，是當藍白賣台亡國之鷹犬及丑角而已。他相信每一個台灣人都和他有相同的看法，大罷免終結藍白，“大成宮”救台灣。懇託偉大的台灣人民，二階段連署完成，大罷免必“大成宮”，“國家”在生死存亡之間，二階連署只剩最後一個月，請大家大覺醒、大連署、大團結。