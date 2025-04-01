柯文哲申請自費延醫　陳昭姿：陳水扁的建議

民眾黨團召開“不要懷疑民進黨‘立委’ 護航弊案的決心”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案遭起訴求刑28年6個月，羈押禁見已7個月，近日健康出狀況。曾任陳水扁民間醫療小組發言人的民眾黨籍“立委”陳昭姿透露，“自費延醫”是陳水扁的建議。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌1日並未正面否認，他表示，點點滴滴台灣民眾黨都記在心裡。



柯文哲日前出現血尿、腎結石等健康狀況，柯妻陳佩琪多次痛訴柯文哲痛到受不了，吃了過量的止痛藥，擔心拖延就醫將導致不可逆的嚴重腎損傷。黃國昌曾在3月30日直奔台北看守所，遞狀申請“自費延醫”，並在北所外靜坐要求北所讓柯文哲戒護就醫。陳昭姿昨天在直播透露，自費延醫是來自陳水扁的建議。



民眾黨也宣布，柯文哲醫療小組已經成立，召集人是柯文哲的恩師、醫界大老、台大醫院退休內科教授謝炎堯，隨時都可以運作。



台灣民眾黨“立法院”黨團1日上午召開“不要懷疑民進黨‘立委’ 護航弊案的決心”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、“立委”麥玉珍、劉書彬出席。



黃國昌表示，很多民眾黨支持者，及柯文哲的支持者，及社會各角落善良的台灣人，都非常關心柯文哲的身體健康狀況。他再一次表達，過程中非常多人提出的建議與協助，點點滴滴民眾黨都記在心裡。目前，柯文哲的辯護人已依法申請自費延醫，他希望儘速做出決定，讓柯文哲能得到妥善的醫療照顧，這是大家共同的心願。