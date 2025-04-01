黃國昌點名綠委四寶　鬧議場遮醜弊案

民眾黨團總召黃國昌批，綠委蔡易餘、鍾佳濱、王義川、吳思瑤幫民進黨弊案遮醜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團1日指控民進黨籍“立委”不僅大鬧“立法院”議場，還干擾各委員會開會，甚至公然威脅行政官員不准上台報告。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌批評，民進黨“立院”四寶”蔡易餘、鍾佳濱、王義川、吳思瑤，極盡護航能事，幫民進黨弊案遮醜，阻礙“立法院”與全民監督！



台灣民眾黨“立法院”黨團1日上午召開“不要懷疑民進黨“立委” 護航弊案的決心”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、“立委”麥玉珍、劉書彬出席。



記者會一開始，民眾黨團主任陳智菡就先播放一段“國發基金”調查委員會第四次全體委員會議”影片，其中綠委不斷干擾議事，吵鬧1個小時後集體離席，離開前還瞪“國發會主委”劉鏡清、警告“不要報告喔，報告就違法”，甚至在劉鏡清報告時，綠委濱委員還在旁邊盯場。



黃國昌表示，民進黨執政後把“國發基金”當成自家小金庫，民進黨不是笨、是壞！怕到不敢開會，是有多少弊案要遮掩？今天已經是連續第4天院會被民進黨癱瘓，民進黨完全搞不出新把戲，只會跳針說“違法會議”，乾脆說“立法院”要監督官員通通是違法的？民進黨杯葛目的就是遮掩執政黨臭不可聞的弊案，包括如興投資案、聯合再生投資案。

