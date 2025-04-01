陸配小微被架著強制出境　驚恐抵桃園機場

陸配小微遭移民署強制出境，面對大批媒體搶拍，面露驚恐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月1日電（記者 盧誠輝）“移民署”對涉武統言論的大陸籍配偶採取強硬措施，“小微”與“恩綺”被“移民署”撤銷居留許可，限3月31日前離境。恩綺已於昨晚依令出境，小微今天上午赴“移民署”出席審查會後，“移民署”安排小微搭乘今日下午華航班機離境，小微在中午約12時抵達桃園機場，由於有大批媒體包圍，面露驚恐。



小微約在中午約12時抵達桃園機場第二航廈，身旁有“移民署”人員架著她的胳臂不斷往前走，旁邊還有警察維安，場面紊亂。



由於小微在昨日23時59分仍未自行出境，“移民署”新北市專勤隊在今日上午召開“強制出境案件審查會”，小微也自行前往說明，“移民署”在會後已安排小微搭乘今日14時10分的華航CI521班機離境。根據桃園機場第二航廈出境大廳航班資訊顯示，該航班起飛後將在16時11分抵達廣州。



小微在中午約12時抵達桃園機場第二航廈，在“移民署”專勤隊人員陪同下進入入境大廳，大批媒體包圍小微搶拍畫面，讓小微面露驚恐且寸步難行。小微後來在“移民署”專勤隊人員協助下，先到華航櫃台辦理報到手續，隨後即進入機場管制區內，等待下午的班機返回大陸。