民進黨成立青年局　首任局長英系陳冠廷

陳冠廷早上在議場內。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月1日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌今天赴“立法院”黨團與45歲以下綠委商討關於成立青年局事宜。民進黨英系“立委”陳冠廷也發布新聞稿指出，今天在林右昌見證下，獲45歲以下6位綠委一致推舉，成為民進黨青年局首任局長。



陳冠廷表示，未來將透過青年局這一平台，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨的交流合作，深化台日關係，並促進青年政治人才的培育和國際視野的拓展。



陳冠廷1986年生，父親是曾任嘉義縣長的英系前“立委”陳明文。他在美國威斯康辛大學麥迪遜分校取得學士學位後，前往東京大學公共政策研究所拿到碩士學位，並娶了日籍太太猿田千里。



他透露，青年局將於近期完成籌組工作，目標於今年安排首次訪問日本，與自民黨青年局進行交流。我們希望透過青年局的平台，連結更多國際友台盟邦的青年議員，建立長期且深厚的人脈網絡，同時也將國際經驗和視野帶回台灣，為未來的雙邊及多邊合作奠定堅實基礎。



陳冠廷指出，民進黨青年局是黨主席賴清德指示成立的任務編組，有別於黨務組織的青年部。青年局將以45歲以下的“國會議員”及40歲以下的“直轄市”與縣市議員為成員，目前符合資格者約67位。成立青年局的構想源自賴清德於2024年8月接見日本自民黨青年局長鈴木貴子後，發現民進黨年輕世代“立委”和議員缺乏政黨外交常態交流平台。

