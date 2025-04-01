陸配小微遭強押出境　大喊愛家愛國有錯嗎？

陸配小微今日中午遭移民署強押出境，行進間突然脫下口罩大喊“我愛家愛國，我有錯嗎？”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月1日電（記者 盧誠輝）“移民署”對涉武統言論的大陸籍配偶採取強硬措施，“小微”與“恩綺”被“移民署”撤銷居留許可，限3月31日前離境。恩綺已於昨晚依令出境，小微今日中午遭“移民署”帶往桃園機場手臂被架著強制出境，她在行進中大喊“做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？”



由於小微在昨日23時59分仍未自行出境，“移民署”新北市專勤隊在今日上午召開“強制出境案件審查會”，小微也自行前往說明，“移民署”在會後已安排小微搭乘今日14時10分的華航CI521班機離境。根據桃園機場第二航廈出境大廳航班資訊顯示，該航班起飛後將在16時11分抵達廣州。



小微在中午約12時抵達桃園機場第二航廈，在“移民署”專勤隊人員的陪同下進入出境大廳，小微身旁有“移民署”人員架著小微的胳臂不斷往前走，小微後來在“移民署”專勤隊人員協助下，先到華航櫃台辦理報到手續，在準備進入管制區前，小微突然停下腳步、脫下口罩大喊“做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？”



“移民署”人員見小微情緒激動向媒體大喊不公後，隨即架著小微突破媒體人牆快速進入管制區內，似乎不想再讓小微對外發言。據瞭解，小微被帶到管制區後將先在“移民署”辦公室內休息，等待登機時間到再搭機離境。