李霞：綠拿陸配開刀　影響和平撕裂對立

陸配代表、台灣紫點點多元文化發展協會理事長李霞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月3日電（記者 張穎齊）近日連續有3名陸配因涉武統言論遭驅離，陸配代表、台灣紫點點多元文化發展協會理事長李霞接受中評社訪問表示，這造成族群人心惶惶，嚴重打擊並製造台灣社會族群撕裂對立，“賴政府”拿弱勢族群陸配開刀，也影響到兩岸和平關係。



李霞，出生於福建莆田，台北商業大學企管系學士、就讀馬偕醫學院長期照護研究所。來台20多年，歷任台灣紫點點多元文化發展協會理事長、台北市政顧問、國民黨2024不分區“立委”候選人、國民黨侯友宜2024大選台北市新住民後援會總會長、國民黨台北市新住民委員會主委、蔣萬安市選舉的新住民後援會總會長等。



陸配“亞亞”劉振亞因涉武統言論，遭“移民署”廢除依親居留許可已於3月25日離台。陸配“恩綺”張燕已於3月31日離境，“小微”趙嬋於1日下午離台。



李霞對此向中評社表示，很不幸發生陸配居留權被廢被驅逐出境事情，這不符合比例原則，也造成族群人心惶惶。陸委會、“移民署”所引用《兩岸人民關係條例》第18條之5，認為有危害“國安”或社會安定之虞，但這條法定義模糊，並沒有具體的武統言論細項。



她指出，“賴政府”也違反國際兒童權利公約，忽視兒童最佳利益不得任意分離原則，政府對陸配的冷漠無情，嚴重打擊製造台灣社會族群分裂對立。

