屏東縣府促銷墾丁　入住旅店可抽汽車黃金

屏東縣政府推今天中午舉辦“恆春旅遊購GO節”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月1日電（記者 蔣繼平）南台灣度假勝地墾丁近年人氣下滑，趁4月3日至6日清明連假台灣祭登場，屏東縣政府大手筆推出“恆春旅遊購GO節”，即日起到暑假8月底入住當地合法店家即可參加摸彩，從5月到9月每月將抽一輛價值新台幣83.9萬元的汽車。民進黨籍屏東縣長周春米出席記者會也帶來清明連假恆春半島民宿都訂滿的好消息，到場旅宿業者也盼藉由活動持續加溫。



墾丁遊客數在陸客不來之後呈現斷崖般崩跌，2014年高達838萬人次，2024只剩下214萬人，10年少了近8成。近年輿論將矛頭指向墾丁的住房和餐食越來越貴，讓遊客卻步。為了搶救墾丁觀光，屏東縣政府陸續推出相關活動促銷。



屏東縣政府今天中午在縣府南棟廣場舉辦“恆春旅遊購GO節”記者會，活動結合恆春半島地區的合法旅宿業者，即日起至8月底，入住就可抽獎，獎項包含每月抽一輛汽車，其他獎項為黃金、家電等，趁恆春半島的“台灣祭”、“風域祭”、“南國生活節”等大型活動陸續展開，藉此刺激國旅消費、鼓勵業者優化軟硬體與服務。墾丁就位於恆春半島上。



記者會由民進黨籍屏東縣長周春米主持，民宿協會全聯會理事長林榮欽、屏東縣民宿協會理事長余松樺、屏東縣觀光協會理事長王信超、恆春半島觀光產業聯盟理事長鄭宜芳、屏東縣觀光創生協會理事長郭宥婕、屏東縣旅行公會理事長徐健銘等業界人士到場支持。



周春米上台致詞提到“台灣祭即將在清明連假登場，聽到回報恆春半島民宿都訂滿了！”她也幫忙宣傳“一訂二住三登錄，每月抽一部車”邀請全台民眾參加活動，同時宣導要住合法旅宿，保障權益。