美施壓全面開放豬牛？台官方：等關稅公布

陳駿季下午受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月1日電（記者 黃筱筠）美國對等關稅將在當地4月2日上路，美國貿易代表署（USTR）3月31日釋出“2025年對外貿易障礙評估報告”，點名台灣對進口美規車設有數量限制標準，並對豬肉產品原產地標示及美牛產品檢驗措施表達關切。



“農業部長”陳駿季今天受訪表示，整個台美對等關稅在4月2日公布，我們這段時間持續跟美國作有效的溝通，相關可能影響的產業，都做了評估。現在就等4月2日對等關稅政策公布，我們會有一個比較好的措施來支持產業升級。



豬農認為美方雞蛋挑骨頭，陳駿季受訪指出，整個對美對等關稅還沒公開，不能明確清楚知道，到底要怎麼去調關稅，一切還要等4月2日關稅公布之後，對於台灣農產品的影響程度。



初步有什麼規劃？陳駿季表示，現在因為相關關稅並沒有明確的公開，到底是如何提高都不知道，所有措施會等到關稅公告後盡快提出。



2021年1月，台灣雖解除對30個月齡以上美牛的禁令，但仍以包含BSE等疑慮為由，禁止絞肉等特定美牛產品進口。此外，台灣對某些美牛內臟產品也採取繁複的港口查驗程序，美方認為那些程序缺乏科學依據，持續要求台灣依據科學標準及國際指引，全面開放美牛及相關產品市場。