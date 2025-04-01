陳駿季：戰時儲糧屬關鍵基礎設施是機密

陳駿季受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月1日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”翁曉玲日前在“立院”質詢時，質疑台灣糧食70%仰賴進口，如果真的戰爭，台灣糧食儲存量是否足夠，要求“農業部”提供“戰時糧食配送站”地圖，“農業部長”陳駿季則強調這是機密。陳駿季今天受訪指出，翁委員質詢時特別針對引起台美衝突，講的可能是發生戰爭糧食儲備情形，包括公糧倉庫、公糧供應站等，這都是關鍵基礎措施。



他強調，根據“國家”關鍵基礎措施安全防護綱領，很明確是屬於機密的規範，不能對外提供，當天翁曉玲質詢時，他承諾提供的是一個原則。



陳駿季當天特別強調，不是實際的地圖，因為當你地圖一出現的時候，每一個供應站的地點被知道，如果是在戰時，很容易變敵人攻擊的目標。



“行政院院長”卓榮泰29日在“人民是頭家”政策宣講會中更對此回應，“以後翁委員索取任何資料，一律先送“行政院”，我同意才能給！”



翁曉玲日前在經濟委員會質詢時指出，台灣糧食七成靠進口，為因應中國封鎖台灣情境，要求“農業部”說明目前台灣儲糧情況。陳駿季則回應，台灣目前公糧的儲存量可供全台民眾5.5個月所需，隨一期稻作收成，儲存量將會上升到足供民眾8個月所需，若計入民糧，至少可供應民眾1年，強調這類儲糧除了考量戰爭，也會考量萬一發生天災等突發情況。