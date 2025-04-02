屏東拚觀光　王信超：盼兩岸氛圍好一點

河堤集團總經理、屏東縣觀光協會理事長王信超。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月2日電（記者 蔣繼平）2019年8月起陸客不再來台已逾5年，深耕南台灣的河堤集團總經理、屏東縣觀光協會理事長王信超接受中評社訪問認為，旅遊市場應該自然形成、不要有政治力介入比較好，東南亞客靠補助非常態，台灣要達到每年境外旅客千萬人次關鍵還是需要陸客，應該要讓兩岸氛圍好一點，這是業界的期待。



2024年來台旅客共785萬7686人次，未達原本預定的1千萬觀光人次，負成長的3個國家都來自東南亞，包含馬來西亞、新加坡及越南。新加坡的旅客衰退最多、減少5.41%，越南減少2.94%，馬來西亞減少0.02%。



根據統計資料，去年來台的東南亞旅客有236萬5939人次，其中菲律賓47.6萬人次、馬來西亞46.3萬人次、新加坡40萬人次、泰國39.7萬人次、越南37萬人次、印尼23.1萬人次等。



另外，去年來台的境外旅客785萬7686人次，前五名國家地區分別是日本131.9萬人次、香港119.8萬人次、韓國100.3萬人次、美國65萬人次、菲律賓47.6萬人次。



王信超是河堤集團總經理兼執行長，在高雄、墾丁共經營8家旅館，也跨足旅宿、餐飲、遊艇、旅行社等領域。今年剛當選新任的屏東縣觀光協會理事長。



王信超表示，日本、韓國、香港都是台灣境外旅客主要客源，東南亞市場本來就沒有那麼強，旅遊業本來就會有高低起伏。至於外界討論靠補助效益遞減，他認為台灣還是有軟實力，東南亞也不能只靠補助才來來旅遊，這樣不是好的常態性，回到自然市場比較好。