賴清德民調飆升　吳子嘉：台灣前途坎坷

吳子嘉在廣播新聞《POP撞新聞》表示。（截自“POP撞新聞“YouTube影片畫面) 中評社台北4月1日電／賴清德3月3日提出抗中17項措施，將中國大陸界定為“境外敵對勢力”，惡化兩岸關係。美麗島電子報3月31日公布最新民調，有56.7%的民眾“信任賴清德”，滿意度也達55.6%，“行政院長”卓榮泰滿意度也達47.4%。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，兩岸只剩一條路可以走，“台灣的前途非常坎坷，絕大機會將面對戰爭的選擇”。



根據《中時新聞網》報導，根據《美麗島電子報》3月31日公布的美麗島3月“國政”民調，賴清德的信任度達56.7%、不信任度37.0%，相較於上月信任度增加了6.2個百分點，不信任度減少了3.5個百分點，達到上任以來次高。民調分析，賴清德信任度飆升並非因為施政有重大成果，而是因為在抗中保台氛圍、針對“國安”威脅提出17項因應策略的鋪墊下，可預期兩岸敵意螺旋升高而借力使力堆疊出“聚旗效應”，藉此轉移民眾對“中央政府”施政停滯的注意力，並做為持續推動罷免在野黨“立委”的助燃劑，目前成功促使賴“總統”執政評價止跌彈升。



吳子嘉1日在廣播節目《POP撞新聞》表示，卓榮泰執掌的“行政院”已經從執政模式，改成選舉模式，對在野黨展開作戰計劃。民進黨選戰模式上層結構，是“打破了維持40多年的區域戰略模糊政策”，轉變成戰略清晰的“國安”牌。吳子嘉也多次提到，兩岸只剩一條路可以走，斷言“台灣的前途非常坎坷，絕大機會將面對戰爭的選擇”。



對於《美麗島電子報》民調數據，泛綠支持者表態率高達3成，但藍營支持者僅有不到2成表態率，但針對“國內”大罷免浪潮，卻呈現38.3%可以接受，54.3%不能接受的結果。



吳子嘉分析，國民黨為最大在野黨，如能掌握民意，應該也要拿下54.3%滿意度，但卻只獲27.2%，顯示黨主席朱立倫無法取得人民信任、在野黨也荒腔走板，他認為國民黨對“賴17項”無對應論述，也未提出台海局勢只剩戰爭唯一變數，反被當作中共同路人。