反對警消海巡調高退休金　“政院”將提覆議

“行政院”1日召開臨時院會，通過《警察人員人事條例》修正案覆議案。（照片：“行政院”提供） 中評社台北4月1日電／“立法院”日前三讀通過中國國民黨所提《警察人員人事條例》修正案，調高警察、消防、海巡等退休所得替代率。“行政院”今召開臨時院會，列出5項窒礙難行之處並通過覆議案，呈請賴清德核可後，移請“立法院”覆議。



加計今日通過的警察人員人事條例覆議案，卓榮泰上任不到一年，一共已提出6次覆議，前5次包括“國會”擴權法案、憲訴法、選罷法、財劃法以及總預算案。



“行政院長”卓榮泰表示，本案之第35條第1項第4款、第2項、第3項及第6項提高警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員退休所得替代率，經研議後確有五項窒礙難行之處：第一，大幅增加政府財政歲出，未依法徵詢“行政院”意見，並指明彌補資金之來源；第二，破壞退休撫卹制度之公平性，違反平等原則及世代正義；第三，衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益，財務缺口之撥補，有悖中央與地方分別負擔共同提撥制精神。



卓榮泰指出，第四，影響機關人事遷調及勤（業）務推動，又未定過渡期間，大幅增加各級政府行政成本及作業負擔；第五，納入未適用該條例之移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。以上五點均導致法律適用顯有窒礙之處，爰依“憲法”增修條文第3條第2項第2款規定，呈請“總統”核可後，移請“立法院”覆議。



卓榮泰強調，“行政院”考量警消人員工作辛苦及勤務特性，已提升現職警消人員待遇及照護。本次提出覆議的目的，是希望透過憲政運作的過程，請“立法院”藉由再次審議法案內容，找出符合“國家”利益的最大共識，妥適回復公民社會與各界的訴求。



依照“憲法”增修條文，“立法院”須於覆議案送達15日內作成決議，沒有在期限內決議的話，原本的法律案、預算案、條約案就會失效。如果“立法委員”重新審議，全體“立委”之中，半數以上的“立委”仍決定維持原案的話，“行政院長”應即接受決議。