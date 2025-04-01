藍批莊瑞雄碰瓷傅崐萁　綠不開會當薪水小偷

左起國民黨團總召傅崐萁遭綠委莊瑞雄動手推擠。（照片：國民黨團提供） 中評社台北4月1日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團1日持續癱瘓議場，中國國民黨團1日傍晚痛批，民進黨團又得逞當了第4次的薪水小偷，當家鬧事，前所未聞執政黨去癱瘓自家的“行政院長”卓榮泰及各“部會”首長備詢，2日還要胡搞瞎搞委員會議程，用納稅人的錢鬧夠了沒？另外國民黨團也指控，綠委莊瑞雄“碰瓷”國民黨團總召傅崐萁，莊先對傅動手還怪傅，有影片、有真相。



“立法院”院會3月25日將中國國民黨團所提反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀、交付黨團協商，民進黨團繼2次占領議場，3月28日、4月1日2次院會再度占領議場，杯葛確認議事錄。近日已滿4次。國民黨團在下午4點多進入議場，與民進黨團相互叫陣喊口號“民進黨癱瘓“國會”、羞辱卓榮泰”、“大罷免、大成功！”後，國民黨團離場。



在國民黨團打算離場時，莊瑞雄突然靠近傅崐萁，根據國民黨團提供影片顯示，莊瑞雄先撞了傅崐萁，傅崐萁雙手插胸，並未動手，而是面對莊撞他、他再用身體反彈回去。民進黨團卻指控傅崐萁先對莊瑞雄動粗。當時多名藍委都將現場影片錄下，並說“告訴大家到底是誰先動手？有影片！有真相！”



國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強偕多名藍委，傍晚5點多於議場前舉行記者會。

