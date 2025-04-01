天黑了　王鴻薇喊撤、綠委才放心離開

開會時間結束王鴻薇喊撤，綠委才放心離開。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月1日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天空轉一天，晚間6點開會時間一到，中國國民黨“立委”王鴻薇對還在位置上的藍委說“走了，撤了”。民進黨一聽到國民黨要撤了，黨團總召柯建銘也回到議場再度召開會議，接著就宣布結束。黨團幹事長吳思瑤也號召綠委把標語、海報收乾淨再離開。



國民黨“立法院”黨團上周二突襲讓反廢死、反戒嚴公投2案逕付二讀，民進黨團抗議會議無效，繼上週五佔領主席台讓議事空轉一天後，今天白天議事空轉一整天。