柯文哲明動手術　妻陳佩琪心痛發聲

陳佩琪指出，柯文哲的身體狀況需要一個能更進一步、能更妥當、適切、有人權的醫療處置。（陳佩琪Peggy臉書） 中評社台北4月1日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，羈押禁見已7個月，近期出現血尿、疼痛伴隨嘔吐等症狀，明日將在位於新北市新莊區的“衛福部”台北醫院動手術處理水腎問題。本身也是醫師的柯妻陳佩琪今日在臉書沈痛發文表示，她很震驚也很憂心，更認為“一個救人無數的醫師，不該自己生病時被如此地對待著”。



柯文哲近日已三度戒護就醫，陳佩琪不滿院方讓柯服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2＃ QID，一天8顆，達每日最高建議劑量，危及健康。



部立台北醫院則指醫囑註明一日四次、每次一顆，且回診時血尿及疼痛均有改善，柯3月28日抽血檢查腎功能也正常。



陳佩琪臉書全文如下：



我跟各位一樣，剛得知先生明天要接受手術的消息，很震驚也很憂心，去年他心臟手術，全程我都亦步亦趨地跟在身邊，手術結束當晚，他就趕我回去休息，我賴在醫院不走，晚上睡在旁邊的沙發床陪他，那場景就如同他2011年陪我接受肺腺癌手術一樣。



誰不希望自己生病、最脆弱的時候有親密家人的陪伴？記得當晚他要我看看他傷口，他說有點奇怪，翻開棉被一看，整床都是鮮血，我除拉鈴外，爬到床邊使勁地用鉛包壓住傷口才勉強止住。



先生2月中就抱怨腰痛到不尋常，有去北所內就診，醫師開立Tramadol 1＃QID ，所內藥物開立後是控制在醫務室內，要吃才去領取。我3月初解除禁見去見他，他親口明明白白地跟我說，他吃Tramadol 吃到2＃QID，是他自己要求，還是去醫務室領藥物時，醫師見一顆止痛無效，才拿兩顆給他（這就像醫師有時會開PRN的處方一樣），我不得而知，他吃了如此大量，有頭暈、虛弱和嚴重便秘的副作用，但是我沒要跟北所爭執這個，當下只是心頭一驚，問他為何會吃如此大量之止痛藥，不舒服要做檢查，不是吃藥掩飾症狀。

