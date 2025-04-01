黃帝故里拜祖大典　台灣孫文南院率團參與

台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻率團參與乙未年黃帝故里拜祖大典。（圖：台灣孫文南院） 中評社河南4月1日電/“三月三拜軒轅”的傳統自春秋戰國延續至今，已成為全球華人共同的文化記憶。乙未年黃帝故里拜祖大典3月31日在河南省鄭州市新鄭黃帝故里景區舉行，台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻率團隊共16人到場參與，彰顯兩岸同胞同根同源的血脈親情。團員孫文南院廈門聯誼會主任黃慶勇說“文化是兩岸最堅固的紐帶，我們有責任將這份遺產代代相傳。”



乙未年黃帝故里拜祖大典於3月31日（農歷三月初三）上午在河南省鄭州市新鄭黃帝故里景區隆重舉行。大典以“同根同祖同源，和平和睦和諧”為主題，通過莊重儀程與創新表達，深化民族認同，凝聚復興力量。本次大典由河南省人民政府、政協河南省委員會聯合國務院台灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會、中華全國台灣同胞聯誼會、中華炎黃文化研究會共同主辦，順利邀請眾多海內外炎黃子孫共赴“心靈之約”，禮拜人文始祖軒轅黃帝，祈福中華繁榮昌盛。



今年大典邀請台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻率代表團，有台灣港澳台美術家協會榮譽主席蔡登輝、副主席樓震宇，以及團員陳梅欽、熊品華、洪東銘、陳良彰、黃慶勇、趙承泰等一行共16人參與，彰顯兩岸同胞同根同源的血脈親情。



“三月三拜軒轅”的傳統自春秋戰國延續至今，已成為全球華人共同的文化記憶。作為中華民族的文明始祖，軒轅黃帝肇造文明、協和萬邦，其精神血脈滋養著世代中華兒女。大典將嚴格遵循國家級非物質文化遺產儀程，依次進行盛世禮炮、敬獻花籃、淨手上香、行施拜禮、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、天地人和九項儀式。

