中評關注：大罷免關鍵四席　藍白合才守得住

民眾黨日前在柯文哲的老家新竹市舉辦全民問政宣講助攻藍營。（中評社 資料照） 中評社桃園4月2日電（記者 盧誠輝）綠營發起大罷免，藍軍展開反制，目前共有43件罷免案通過第一階段連署，包括35席泛藍委和8席綠委。未來若進入第三階段罷免投票，從2024各選區的得票率進行分析，藍營有4個選區得靠白營選票才有機會守得住藍委被罷免的情況，因此這4席的藍白催票能力與白營選票流動將成關鍵。



若單純以2024各選區藍綠白得票率來分析，43件罷免案中，目前共有包括新北市第8選區藍委張智倫、桃園市第1選區藍委牛煦庭、桃園市第6選區藍委邱若華和新竹市選區藍委鄭正鈐等4席“立委”，在進入第三階段罷免投票後，藍營得靠白營的選票支援才能守住。



其中新北市第8選區2024“立委”選舉，藍委張智倫以8.9萬多票（42.70%），打敗民進黨籍“立委”候選人吳崢的7.7萬多票（36.97%）和爭取連任的民眾黨籍前不分區“立委”、新竹市代理市長邱臣遠的4.2萬多票（20.33%），藍綠選票差距約1.2萬多票，但只要把藍白選票都催出來，張智倫這席應該有機會守下來。



桃園市第1選區2024“立委”選舉，藍委牛煦庭以11.6萬多票（48.44%），打敗爭取連任的民進黨籍前“立委”鄭運鵬的10.3萬多票（43.00%）和差點被民眾黨提名但最後以無黨籍參選的“立委”候選人馬治薇的2萬多票（8.56%），藍綠選票差距約1.3萬多票，所以原本支持馬治薇的選票流動就顯得相當重要，也很可能會因此成為牛煦庭是否會被罷免成功的關鍵因素。



桃園市第6選區2024“立委”選舉，藍委邱若華以8.1萬多票（40.93%），打敗爭取連任且獲民進黨支持的無黨籍前“立委”趙正宇的7.6萬多票（38.34%）和民眾黨籍“立委”候選人李慕妍的3.5萬多票（17.67%），藍綠選票差距僅5千多票，只要藍白合力出來反罷，應該有很高機會能守下這席藍委。

