邱毅：美國定會把台灣榨乾為止　再交易掉

邱毅接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月2日電（記者 張嘉文）針對賴清德日前宣布中國是“境外敵對勢力”，並提出5大“國安”威脅和17項因應策略，前“立委”邱毅向中評社表示，賴清德想把大罷免和所謂的賴17條結合，就他的瞭解，綠營已將此整理成法律條文，準備在大罷免成功，民進黨重新取得“立院”過半席次優勢後，一舉修改兩岸人民關係條例，屆時有關兩岸和平交流融合的事項，都沒辦法做了。



對於民進黨已宣示推動的系列“國安”修法，邱毅說，真的發展至如此，台灣社會也離戒嚴不遠了，但賴清德現在認為他權力一把抓後，更能得到美國的保護，所以會大大降低大陸對台灣動武的機率。只是賴佈的這個局，美國總統特朗普會是最大變數，依特朗普的作風，只會榨乾台灣還不會承諾保護，最後還可能將台灣交易出去，所以只能說賴清德非常不懂美國。



邱毅接受中評社訪問，針對台灣近來收緊兩岸交流，讓社會充滿戰爭和極度反中的氛圍一事表示，賴清德是要將大罷免國民黨“立委”結合其抗中17條，準備之後在“立法院”修嚴兩岸人民關係條例，讓兩岸和平交流的活動和行為等等都不能做。



邱毅說，一旦大罷免成功，賴17條很可能會變成正式的法律條文，成為修改兩岸人民關係條例內涵的本錢，這樣一來，台灣就真的進入戒嚴時代，近來“賴政府”在台南舉辦的全社會防衛韌性演習，製造台海戰雲密布的氛圍，是看準了台灣民眾不禁嚇的特性，另外加上打擊陸配，猛攻主張兩岸和平言論的北一女老師區桂芝等等，則是要整個社會出現寒蟬效應。



邱毅強調，“賴政府”現在往戒嚴方向一步一步在推，目的當然是為了之後的賴清德選舉，甚至只要真的戒嚴，可以停止選舉，賴可以一直執政下去，其想法是認為權力一把抓後，會增加美國保護台灣的可能性，也大大降低大陸對台灣動武的機率，但這一套如果遇到之前的拜登可能有用，但現在的特朗普就會是很大的變數。

