中評關注：二階罷免連署不易　綠新招不斷

民進黨昨天一早霸佔主席台，讓議事又空轉一天。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月2日電（記者 黃筱筠）傳出罷免藍委第二階段告急，根據時程第二階段截止約在4月底，綠委吳思瑤已經揚言要加倍動起來。之後民進黨還會怎麼出招力催大罷免，“抗中”勢必會升溫。“立法院”攻防也一定會再下猛藥，由綠委擔任召集委員的司法及法制委員會今天議題變更，將邀請“立法院”秘書長周萬來備詢，就是為了詢問相關議事議題，綠營在4月底二階罷免連署截止前，招數一定會不斷推陳出新。



罷免連署進入第二階段，有罷免綠委8案、罷泛藍委35案。罷綠委是補件才通過，罷藍委則很早就已公布通過第一階段，在“中選會”“有默契”率先公布罷藍委第一階段名單後，罷藍委團體“技術性”能提早發動進入第二階段連署。



有媒體報導，截至3月28日為止，全台35個罷藍委團體中，僅7個罷團連署進度過半，其他28個進度未過半。



由聯電創辦人曹興誠擔任罷免團體召集人，進入第二階段連署後，以其雄厚財力，幾乎每天都安排有活動，一下子是胖卡行動車號召罷免，一下子又是退伍軍人舉行記者會挺罷免，讓罷綠委團體只能乾瞪眼。



罷免藍委的民團資源非常多，在網路上每天都會更新進度，確實掌握罷免數，不足的選區則可能要再加強。在罷免選區的捷運站出入口，上下班時間人潮聚集時，民團也會設攤號召連署，還有罷免文宣以及連署書直接塞民眾信箱，這些人力動員樣樣都要錢。



而民進黨則從黨公職服務處設立連署站做起，甚至也發起宣講活動，由“行政院長”卓榮泰領軍許多“閣員”都擔任助講員。民進黨在“立法院”則多次霸佔主席台，讓會議空轉。主要訴求國民黨與“立法院長”韓國瑜日前在會議時間過後，通過將反廢死、反戒嚴兩公投逕付二讀的會議違法。

