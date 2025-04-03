中評關注：警巡成戰備第一線　綠卻不挺？

卓榮泰1日拍板針對“警察人員人事條例”修正案提出覆議。（中評社 資料照） 中評社台北4月3日電（記者 鄭羿菲）台灣內外壓力頗巨，在兩岸緊張的當下，中國大陸近期已宣布2次聯合戰備警巡、2次軍演，海巡更被派往第一線應對解放軍船艦，宛如第二海軍，但近期軍人調薪，“行政院長”卓榮泰1日卻拍板對攸關警消、海巡等人員提高退休金的“警察人員人事條例”提出覆議，不願拉高這些站在第一線人員的退休金，又如何滿足“賴政府”推動的“全社會防衛韌性”所要充實40萬可恃民力？



“立法院”1月7日三讀修正“警察人員人事條例”，藍白為警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員謀福利，每月退休所得最高增至80%，且能溯及既往。“行政院長”卓榮泰1日卻以5大窒礙難行提出覆議案，可以說是民進黨反對為警消海巡等第一線維護社會安定秩序的人員增加福利。但正值兩岸關係緊張，讓這些站在海上第一線、維護社會秩序前線的人員失望落空，值得嗎？



當今台灣的大環境，內外壓力頗巨，解放軍3月17日一天兩次在台灣周邊進行聯合戰備警巡、3月27日再度啟動聯合戰備警巡、4月1日再度宣布在台灣周邊進行聯合演訓，截至2日6點共有軍機76架次、15艘軍艦、4艘公務船在台海周邊活動、4月2日再宣佈於台海中南部相關海域組織“海峽雷霆—2025Ａ”演練，截至當天下午1點半，已有13艘軍艦、10艘海警船、山東號航艦編隊8艘，及軍機27架次進行聯合演訓。



兩岸軍艦數量比、噸位本就失衡難抗，因此“海巡署”被推著站在海上第一線監控、拿命相搏。“賴政府”在4月1日起正式提升志願役勤務加給、戰鬥部隊加給，志願役勤務加給分三等級調整，最多的是少校以下軍官、士官、士兵，從新台幣1萬元調高為1.5萬元，而戰鬥部隊加給最多的是作戰部隊，從5千元調高到1.2萬元，後續還有軍公教3%的加薪。

