柯文哲開刀家屬不知情　柯美蘭怒喊瘋了!

柯美蘭和柯文哲兄妹情深，兩位都是醫師。(中評社 資料照) 中評社台北4月1日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭起訴求刑28年6個月，羈押禁見已7個月，近期因血尿、噁心嘔吐等戒護送醫，經醫院檢查後，確認需手術，預計明日上午安排碎石治療。柯文哲醫師妻子陳佩琪在臉書表達震驚和憂心；也是醫師的妹妹柯美蘭1日則表示，她非常憤怒，認為任何病人要開刀時，病人有知情權，而家人也必須被告知。



目前在台大醫院新竹分院擔任眼科醫師的柯美蘭指出，“究竟我哥哥要開什麼刀，如果有水腎的話是第幾期、病灶位置在哪裡、應該要怎麼開、是否要全身麻醉、該不該住院，主治醫師應該告訴我們家人，怎麼會連主治醫師沒有辦法告訴家屬呢？”

柯美蘭說，只因北所1句禁見，家屬就完全不知道情況，現在突然說要開刀，她也質疑，這是台灣醫療該遵守的準則嗎？



柯美蘭也說，哥哥已經痛了1個多月了，家屬完全不知道，她剛致電醫院，想找院長或明天幫哥哥開刀的主治醫師，但1、2個小時過去了，都還沒有收到回電，“是沒有人敢回答我嗎？這件事情有那麼困難嗎？只是因為家人禁見，就不能知道病情，可以這樣做嗎？”



柯美蘭也以自身醫師經驗表示，即使是門診眼科手術，除了病人本身之外，一定會告訴家屬，因為家屬是照顧者，更別說是住院的病人。現在哥哥的狀況，家人不知情、也不能照顧，“就因為家人被禁見嗎？到底哥哥犯了什麼滔天大罪？”



柯美蘭說，她不會去質疑主治醫師的能力，但如連開刀的醫師是誰都不知道，如果是結石或是水腎都要分等級，難道家屬不該知道嗎？病人家屬有知情權，但因為禁見，哥哥沒有人可照顧，所以也不能住院，醫院不做說明。

