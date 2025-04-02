柯P病情嚴重今開刀　戴銬坐輪椅面露不適

柯文哲頭髮花白、戴著手銬、坐著輪椅，在北所人員戒護下到台北醫院開刀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案遭起訴求刑28年6個月，羈押禁見已7個月，近日健康出狀況，三度戒護就醫。台北看守所2日上午6點多再度戒護柯文哲赴新北市新莊的“衛福部”台北醫院就醫開刀，柯文哲上午6點50分左右抵達，在4名北所人員戒護下，緩步走下白色箱型車，戴著手銬、坐在輪椅上進入醫院，面對媒體詢問身體狀況，不發一語。



柯文哲走下北所白色箱型車、坐上輪椅後，隨即引來採訪媒體瘋追，柯文哲的身形也比健康時期瘦了非常多，頭髮花白、眼睛微腫、神情看起來也不是很舒服，穿著北所的外套、拖鞋、戴著手銬一路被北所戒護人員推入電梯。推著柯文哲輪椅的北所人員胸前則放著一部手機，似正在錄影紀錄柯文哲是否有違反禁見規定對外說話，而媒體喊話詢問有沒有不舒服、有什麼話想說，柯文哲也都不發一語。



極度擔憂柯文哲病情的妻子陳佩琪則在一早6點40分左右，風塵僕僕地從捷運東門站趕來台北醫院，在警方引導下進入醫院，希望第一時間能與醫師掌握手術進度。挺柯網紅“DearNaNa”也到場直播，並在柯文哲下車後，一路喊“阿北加油！”