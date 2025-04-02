陳佩琪：不知柯文哲為何開刀　醫療人權全無

陳佩琪憔悴地訴說自己跟大家一樣什麼都不知情。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案遭起訴求刑28年6個月，羈押禁見已7個月，近日健康出狀況，2日在“衛福部”台北醫院開刀。本身是醫師的柯妻陳佩琪一早6點40分風塵僕僕趕來，神情憔悴地控訴，柯文哲什麼時候開刀？為什麼開刀？復原的方式？她一概不知，家屬應有被告知、選擇、決定權，為何還沒定罪前這些醫療人權都完全消失？



柯文哲在台北看守所人員戒護下，2日上午6點50分抵台北醫院就醫開刀，在4名北所人員戒護下，緩步走下白色箱型車，神情憔悴、頭髮花白、眼睛微腫、戴著手銬坐在輪椅上進入醫院，面對媒體詢問身體狀況，不發一語。



極度擔憂柯文哲病情的妻子陳佩琪則在一早6點40分左右，風塵僕僕地從捷運東門站趕來台北醫院，在柯文哲被推入手術房前，陳佩琪趁著空隙看了柯文哲一眼，但未有進一步接觸就被擋在門外。陳佩琪接受媒體訪問表示，她在昨天下午2點多接到北所衛生科的電話，通知她柯文哲要在台北醫院住一個晚上，等今天開刀，其他事情她則一概不知。



陳佩琪說，但過了10分鐘後，北所衛生科又打來說柯文哲已經被送回北所，叫她也不用來台北醫院了，因為原本柯文哲若住院，可以來聽醫生講解病情、麻醉和手術的方式，但因為柯文哲被送回北所，醫生也沒有安排時間向她說明這些情況。



陳佩琪感嘆道，她跟各位媒體一樣，完全不知道柯文哲的病情，包括為什麼要手術？什麼麻醉方式？手術後要怎麼復原？在醫療衛生法上有規定，接受手術的病人，親屬有權知道要動什麼手術、為什麼動手術、麻醉的方式跟復原的方式，家屬都有被告知、有選擇、有決定的權利，但不曉得為什麼柯文哲在還沒被定罪前，只是為了避免串證、逃亡被羈押，但醫療上的人權完全消失。