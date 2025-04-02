基層官兵被操死　栗正傑曝：恐影響募兵

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北4月2日電／中國大陸東部戰區1日宣布在台灣周邊進行陸海空、火箭軍等兵種聯合軍演，並執行“多向抵近台島”科目。台退役少將栗正傑1日在《頭條開講》節目表示，基層官兵最有感，因為剛結束立即戰備操演，正在補假，因應馬上要漢光演習，阿兵哥還在幫槍砲洗掉黃油；現在中間大陸又來這一套，真的會把我們阿兵哥操死！



根據《中時新聞網》報導，栗正傑在節目中提到，會不會打？看股市還在漲，老百姓幾乎溫水（煮青蛙）無感，但誰有感？基層官兵有感！因為3月17日到22日，在實施“立即備戰操演”，17日那天解放軍實施上下午各1次的聯合戰備警巡，我們官兵一定是所有人員緊急召回，管制在營區提升加強戰備。22日結束到今天才幾天？這時候官兵還在補假，他對軍方太清楚了，只要耽誤軍人一天假，絕對跟你造反到底。但不要忘了，我們接下來馬上要實施漢光演習。



栗正傑直言，這次規模之大，要動員3000個後備軍人，光把槍從庫房裡拿出來，每一把把黃油洗掉，就要弄多久？所以現在那些砲、那些槍，阿兵哥們正在洗黃油，正在買米買菜，否則後備軍人來，誰煮飯給他們吃？這些行政後勤工作，官兵是非常忙碌的。加上到時候記者、三軍統帥一定會來觀看。前面剛剛管制完休假，又要開始下一個演習，解放軍選在這個時候給你來這麼一套，真的會把我們阿兵哥操死！他認為這件事之深遠，就會影響到以後募兵！