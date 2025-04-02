張延廷：大陸軍演已變常態圍台　重大警訊

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北4月2日電／中國大陸東部戰區1日清晨宣布，解放軍陸、海、空、火箭軍等兵力開始多向抵近台灣，進行聯合演訓，台空軍前副司令張延廷示警，這次軍演沒有演習代號，換句話說，這已變成常態圍台、是解放軍在台海的戰場經營，大陸不僅能藉此熟悉台海環境，更能讓台灣民眾對解放軍活動習以為常，久而久之就會形成“戰略麻木”，而這正是中國大陸所要的。



解放軍東部戰區微信公眾號上午以中英雙語發佈影音《降妖除魔》，除了向“賴政府”喊話之外，向國際宣傳的意味十分明顯。值得注意的是，畫面出現台北市漢口街街景，和府方附近的重慶南路，針對性十分明顯。



張延廷1日在政論節目《新聞大白話》表示，不像先前的“聯合利劍-2024”系列軍演，這次軍演沒有演習代號，換句話說，這已變成常態圍台、是在台海的戰場經營，而大陸不僅能藉此熟悉台海周邊環境，更能讓台灣民眾對大陸活動習以為常、見怪不怪，久而久之，就會形成“戰略麻木”，而這正是大陸所要的。



“警覺性喪失是個警鐘”，張延廷接著說，若大家有敵情意識，會隨時保持警惕，一旦沒有心防，就容易讓大陸趁虛而入。另外，針對解放軍東部戰區微信公眾號影片出現漢口街街景，張延廷也研判，這說明萬一台海不幸發生軍事衝突，為求速戰速決，大陸會採取精準斬首策略。