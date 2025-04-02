手術成功取出結石　柯文哲將留院觀察一天

柯文哲吊著點滴在上午10點25分左右被北所人員推出麻醉恢復室。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案遭起訴求刑28年6個月，羈押禁見已7個月，近日健康出狀況，2日上午開刀。柯妻陳佩琪2日一早6點多就趕到新北新莊的“衛福部”台北醫院瞭解柯文哲病情，並坐在麻醉恢復室外，不時地看手錶確認時間、若有所思苦苦等候，直到上午10點8分左右，北所人員出來帶陳佩琪進入恢復室探視柯文哲，直到10點20分才出來，柯文哲隨後不到5分鐘就躺在病床上、吊著點滴被推出來，似乎麻醉還未清醒過來。



陳佩琪在稍後受訪時透露，柯文哲尊重醫療建議，住院觀察一天。



柯文哲在台北看守所人員戒護下，2日上午6點50分抵台北醫院就醫開刀，在4名北所人員戒護下，緩步走下白色箱型車，神情憔悴、頭髮花白、眼睛微腫、戴著手銬坐在輪椅上進入醫院，面對媒體詢問身體狀況，不發一語。



極度擔憂柯文哲病情的妻子陳佩琪則在一早6點40分左右，風塵僕僕地從捷運東門站趕來台北醫院，在柯文哲被推入手術房前，陳佩琪趁著空隙看了柯文哲一眼。



台北醫院也針對柯文哲手術說明表示，柯是進行輸尿管鏡手術，手術過程歷時45分鐘，醫療團隊成功使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎並取出。為降低術後絞痛，醫師在柯文哲的體內放置雙J管，此裝置會使人體出現正常的急尿感。手術後，柯文哲腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定，柯在麻醉退後清醒即親自查看取出的結石。醫師已向病人及家屬完整解說病情，並給予抗痙攣藥物以緩解不適，預計雙J管將留置約五天，觀察後再行取出；醫院已安排後續回診，以確保恢復狀況良好。