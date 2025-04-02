大陸連兩天軍演！95架機艦出海創新高

解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（照片：台國防部） 中評社台北4月2日電／繼大陸東部戰區1日在台海周遭進行大規模“聯合演習”後，大陸東部戰區2日清晨宣布，在台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆-2025A”演練。台軍方2日表示，自1日上午6時至2日上午6時，偵獲大陸軍機76架次，其中逾越“海峽中線”及進入台灣北部、中部、西南及東部空域37架次，並偵獲大陸軍艦15艘、公務船4艘，總計95機艦船持續在台海周邊活動，台軍方嚴密監控與應處。



大陸東部戰區1日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。台軍方1日表示，研析大陸威脅與後續可能行動後，軍方已執行“立即備戰操演”因應，截至1日下午3時30分止，大陸山東號航艦編隊作戰艦8艘位於台灣鵝鑾鼻東南方約220浬活動。



根據台軍方2日公布的“解放軍進入台海周邊空域活動示意圖”顯示，1日上午7時10分至1日下午5時10分，在台灣海峽空域偵獲大陸37架次主、輔戰機，其中27架次逾越“中線”。



台軍方於1日上午7時25分至1日晚間6時30分，在台灣北部空域偵獲大陸15架次主、輔戰機及無人機；另於1日上午10時20分至1日晚間8時10分在台灣西南空域偵獲大陸4架次輔戰機；並於1日下午1時15分至下午4時15分在台灣東南空域偵獲6架次主戰機。



此外，台軍方於昨天上午10時至下午4時20分，在台灣防空識別區（ADIZ）之外的台灣東南方偵獲大陸14架次主戰機及直升機，根據台軍方1日所公布資訊，該處大陸主戰機及直升機的活動，即為山東號航艦編隊的艦載機活動情況。



台軍方指出，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。