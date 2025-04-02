藍諷柯建銘癱瘓“國會”　搞阿房宮想當皇帝

左起藍委王鴻薇、羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月2日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團臨時將2日司法及法制委員會的排案主題改成針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的秘書長周萬來質詢，但韓出招不讓周等人列席。民進黨團總召柯建銘氣炸，臨時提案將周萬來、議事處長高百祥送懲戒，並要衝去院長室找韓、周。國民黨團開記者會回酸，柯建銘想當阿房宮的皇帝亂搞、癱瘓“國會”，放任美國關稅戰、對岸軍演等“國家”大事不管，鬧夠沒？



司委會2日排定邀請“立院”秘書長周萬來、副秘書長張裕榮、議事處長高百祥、秘書處長孔秉杰、公報處長蘇顯星、總務處長廖烱志、資訊處長鄭輝彬、法制局長郭明政、預算中心主任陳玉清、主計處長許靜江列席就“國會”擴、遷建之進度及未來規劃”進行專題報告，並備質詢，輪值召委為綠委莊瑞雄。



豈料在上午9點整會要開的最後一刻，韓國瑜派員送來一只函文，指出該主題應在協商會議中處理，非司委會，本院幕僚長及相關單位主管，未便出席尚祈諒解。民進黨團炸鍋，經過柯建銘超過一小時的冗長發言後，民進黨團臨時提案3點：1、嚴厲譴責周萬來、高百祥，歷來議事不中立情事，又未出席今日委員會，迴避監督。2、周萬來、高百祥違反《公務員服務法》，未恪遵國家法令，未善盡公務員忠誠義務，應移送懲戒。3、針對“立院”赤化日益嚴重，危及“國安”，在此舉發，請“高檢署”進行偵辦。提案人：柯建銘、吳思瑤、王義川、沈發惠、陳培瑜、莊瑞雄等。



國民黨團2日開“民進黨抗中是工作！𧶠台是生活?!”記者會，由書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強出席，並回應時事。