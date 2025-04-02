花蓮內鬥　親藍議長張峻支持罷免傅崐萁

國民黨出身的花蓮縣議長張峻在臉書上發文，支持罷免傅崐萁。(照：張峻臉書) 中評社台北4月2日電／花蓮罷免添變數，曾任中國國民黨花蓮縣黨部主委的無黨籍議長張峻2日天一早臉書發長文，以忠貞國民黨黨員的身分宣布，和國民黨花蓮“立委”傅崐萁切割，不與魔鬼為伍，他指出，雖然反對大罷免，但支持罷免傅崐萁。張峻發文引起地方政壇討論。



花蓮罷免傅崐萁進入第二階段，張峻前幾天發短文稱“花蓮天空透出一道久違的光⋯⋯花蓮，終於開始改變了”，嗅出張峻間接表態支持罷免。今天再發長文，內容直指傅崐萁在花蓮多次選舉大舉正藍旗，卻分化國民黨團結，發文已在地方各個社團分享轉載，引起不小震撼。



張峻臉書發文內容如下：



親愛的國民黨內先進、同志、好朋友大家好！我是張峻，曾任國民黨花蓮縣黨部主委。在第20屆的議長選舉中，我與一群資深的國民黨議員，因反對傅崐萁主導的違法礦石稅徵收，而遭受傅崐萁鋪天蓋地的打壓和抹黑，最後張峻獲得多數議員支持當選議長，在被開除黨籍和忍痛退黨的天人交戰下，被迫離開國民黨，我們決心與傅崐萁切割，不與魔鬼為伍，所謂道不同不相為謀，但在我們的心中，依然是一位忠貞的國民黨黨員。我與各位一樣，對於國民黨的未來深感憂慮。



自從傅崐萁接任“立法院”黨團總召之後，國民黨的聲勢出現了斷崖式的崩壞，國民黨面對有史以來最險峻的挑戰，多數優秀的黨籍“國會”“立委”陷入被罷免潮，這讓我們每一位黨員都感到憂心忡忡。國民黨的許多“立委”問政認真、專業、負責，實在不足以成為被罷免的對象，但皆因傅崐萁這個亂源，而讓國民黨籍“立委”遭受全面性地詆毀和攻擊。我們反對大罷免，但是我們支持罷免傅崐萁，唯有將他切割，“國會”才能恢復理性協商。毒瘤不摘除，“國會”永無寧日，花蓮也將永遠停滯不前。