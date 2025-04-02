陳佩琪：柯文哲病情有改善　要求只留院1晚

陳佩琪受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案遭起訴求刑28年6個月，羈押禁見已7個月，近日健康出狀況，2日上午開刀，在上午10點25分左右被推出麻醉恢復室，並留院觀察1天。陳佩琪受訪時談到柯文哲的病情時，神情明顯比上午輕鬆，她表示，有取出一顆結石，水腎已有改善，但能不能恢復到健康狀態，還是要再密切追蹤。



陳佩琪說，至於術後的安排，都是柯文哲與院方溝通，還有北所的考量，主治醫師的意見是，常規手術建議留院觀察1個晚上到2個晚上，但柯文哲自己認為身體若承受得住，留院1個晚上就可以了。



柯文哲在台北看守所人員戒護下，2日上午6點50分抵位於新北市新莊的台北醫院就醫開刀，柯文哲神情憔悴、頭髮花白、眼睛微腫、戴著手銬坐在輪椅上進入醫院。極度擔憂柯文哲病情的妻子陳佩琪則在一早6點40分左右，風塵僕僕地從捷運東門站趕來台北醫院，聽取主治醫師說明病情，並在恢復室外苦苦等候，直到上午10點8分左右，北所人員出來帶陳佩琪進入恢復室遙望柯文哲約12分鐘才出來，吊著點滴緊閉雙眼的柯文哲隨後不到5分鐘就被推出恢復室。



台北醫院也發聲明指出，手術過程歷時45分鐘，醫療團隊成功使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎並取出，柯文哲腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定，柯文哲在麻醉退後清醒即親自查看取出的結石。醫師已向病人及家屬完整解說病情，並給予抗痙攣藥物以緩解不適。