學者解讀AIT貼文：有準備但尚未實際撤僑

陸頻繁軍演，學者李忠憲解讀AIT貼文。（照片：李忠憲臉書） 中評社台北4月2日電／大陸軍方連續兩天在台海周遭進行軍演，台軍方上午2日公布，一天內共有76架大陸軍機及19艘大陸軍艦出海操演，數量創下今年新高。成功大學教授李忠憲2日在臉書發文指出，在此敏感時刻，美國在台協會（AIT）近日則是發出一則看似例行的貼文，呼籲美國人在海外務必註冊《旅外公民雲端登錄》（STEP）系統。他認為，美方是透過此舉強調AIT不是一般的旅行社，而是實質上的美國駐台機構，這也顯示美方在觀察，也在準備。



李忠憲在臉書發文分享，AIT3月30日發出一則看似例行的貼文，強調其“支持並協助美國公民”的首要任務，並呼籲美國人在海外務必註冊《旅外公民雲端登錄》（STEP）系統。李忠憲認為，這表面上是一則針對美國公民的領事提醒，實際上卻透露出幾層值得解讀的訊息。



李忠憲指出，其一，這是一則穩定訊號。在中國大陸軍事壓力升高、國際間憂心台海局勢的氛圍中，美方強調其駐台單位“仍正常運作、持續舉行座談、與在台美國人保持連結”，這不只是對美國公民的安撫，更是一種對台灣社會的低調保證──“美國還在，AIT還在，我們沒有離開，也不會輕易離開”。

