羅智強：綠對柯濫用司法程度　令人嘆為觀止

國民黨團首席副書記長羅智強接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案遭起訴求刑28年6個月，遭收押7月健康出問題，2日戒護就醫開刀、留院觀察1天。中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強向中評社表示，可看到民進黨政府執政下的司法機關，對陳水扁、柯文哲是雙重標準，陳水扁頭好壯壯、保外就醫迄今，對柯文哲的病況則是前後表述矛盾，濫用司法對病人的權利，已到了嘆為觀止地步，國民黨會持續關心。



柯文哲近期在台北地院審理下，被認定仍有串證、逃亡之虞，自4月2日起延押2個月，並禁止接見、通信。但柯文哲最近3度戒護出所就醫，2日於台北看守所人員戒護下，一早抵位於新北市新莊的台北醫院就醫開刀，手術過程歷時45分鐘，將腎結石擊碎取出，病情改善，但柯文哲仍留院觀察1天。



羅智強接受中評社訪問表示，可看到陳水扁很健康、頭好壯壯，一直都可被保外就醫直到今天，事實上，民進黨政府對柯文哲的手段，他認為不是很厚道，司法選擇性辦案、偵查又大公開，近期更發現檢調機關對柯文哲的病況陳述，前後都對不上。司法在對病患權利上，還是要有三分厚道，但民進黨濫用司法到這個程度，實在令人嘆為觀止。



民眾黨舉辦不少與柯文哲相關的挺人權、對抗司法惡法等活動，國民黨是否會支持或接觸、合作？羅智強說，國民黨一直主張司法必須超然，就像皇后的貞操一樣，不容政治力玷汙，但目前的司法幾乎變成民進黨選擇性清算政敵的工具，在這情況下，國民黨會一起來關心。