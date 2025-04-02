國民黨下赴陸禁足令？朱立倫：從未聽說

國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月2日電（記者 盧誠輝）4月5日是蔣介石逝世50周年，中國國民黨主席朱立倫今日率領國民黨中央黨部幹部赴桃園大溪慈湖陵寢謁陵，場面莊嚴肅穆。針對有媒體報導國民黨在黨內宣布赴陸禁足令一事，朱立倫離去前接受媒體聯訪表示，國民黨副主席夏立言目前人正在大陸訪問，他從來沒聽過赴陸禁足令這件事。



朱立倫今日赴桃園大溪慈湖謁陵，包括國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、藍委兼組發會主委許宇甄、黨籍桃園市副市長蘇俊賓、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人都到場出席。



針對有媒體報導國民黨在黨內宣布赴陸禁足令一事，朱立倫謁陵後接受媒體聯訪指出，國民黨副主席夏立言目前人正在大陸訪問，過幾天另一位國民黨副主席連勝文也要到西安去掃墓，他從來沒聽過赴陸禁足令這件事。



另外，對於無黨籍花蓮縣議會議長張峻今日在臉書正式表態支持罷免藍委傅崐萁一事。朱立倫強調，大罷免是完全違反民主的作法，而且全世界民主國家沒有這樣，所以國民黨都是堅定的反對，希望大家團結起來，讓台灣的民主更進步，繼續往前邁進，不要再搞大罷免，這種大罷免的惡質做法是大家都不能接受的，國民黨一定要全體團結一致。