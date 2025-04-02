屏東藍軍反廢死　要民進黨別走回頭路

國民黨屏東縣議會黨團書記長、縣議員曾義雄（前排中）率到場議員表達反廢死。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨提出反廢死、反戒嚴公投案上周在“立法院”逕付二讀，民進黨團主張該會議無效今天持續杯葛議事。除了藍綠在“立法院”攻防，地方也持續呼應反廢死議題，國民黨屏東縣議會黨團今天號召泛藍共10位議員到場，表達“捍衛公理正義！反廢死！”的聲音，會中不少女性議員到場，替社會關注的虐童案件發聲，共同表達嚴正呼籲支持虐童死刑。



國民黨屏東縣議會黨團今天上午召開“捍衛公理正義！反廢死！”記者會，黨團藉此表達嚴正呼籲支持虐童死刑，應透過修法跟務實的方法給受害者家屬一個公道，為凱凱及所有孩子討公道。



台灣社會關注的“凱凱案”為台北市1歲男童凱凱2023年12月間因呼吸困難送醫不治，檢方調查遺體發現長期的受虐跡象，該案3月在台北地院第四度開庭，引發社會各界關注，除有民眾“公共政策參與平台”上連署要求加重虐童致死的刑責，也有群眾號召到法院聲援替凱凱發聲。



記者會上，國民黨屏東縣黨部副主委朱永元、國民黨屏東縣議會黨團書記長、縣議員曾義雄率同黨議員徐榮耀、黃明賢、許馨勻、蘇資婷、洪宗麒、高惠芬出席，無黨籍議員黃盈裕、陳志成、越秋女、周陳曉玟等人也到場支持。



黃明賢表示，死刑犯可否教化是上帝的事，應該讓上帝來決定，不是讓法官假裝是上帝，站在道德至高點上操作假議題。徐榮耀也強調“社會越來越亂，反對廢除死刑。”洪宗麒更批評“對加害人談人權？這樣對嗎？受害人及家屬做何感想？社會亂了套。”