曾義雄：陸軍演來真的　“賴政府”演習玩假的

國民黨屏東縣議會黨團書記長、縣議員曾義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月2日電（記者 蔣繼平）中國大陸東部戰區1日宣布在台灣周邊進行陸海空、火箭軍等兵種聯合軍演，並執行“多向抵近台島”科目。軍人出身的中國國民黨屏東縣議會黨團書記長、縣議員曾義雄接受中評社訪問表示，這兩天台灣民眾什麼都不知道，有如生活在黑暗中，政府只靠安撫民間不會打，但若有這一天怎辦？只靠政府去演練沒有用，新聞發布、糧食供應站、閃避重要設施、會被打哪裡都要清楚告知，為何都隱匿不敢講？



曾義雄，1961年生，陸軍指揮參謀學院81年班畢業、陸軍官校正52期、大仁科技大學休閒事業管理碩士。從海軍陸戰隊少校退役後開始從政。資深屏東縣議員，選區在屏東市。



曾義雄表示，看到大陸圍台會讓他想到24歲當連長，接到師的對抗要整裝待命的心情，因為師對抗非常辛苦，而且還不是實戰，早期每年的師對抗都死人，一死人就停止演習，所以演習等同作戰。還有一次他被圍在鳳梨山吃鳳梨吃三天，因為根本沒有飯吃。他嘆“戰爭的恐怖，沒有實際參與戰爭的人很難去想像。”



曾義雄表示，絕對不是嘴巴上講抗中保台而已，戰爭地點在哪裡？絕對是在台灣。台灣只要一發生戰爭就會與烏克蘭一樣，戰爭是沒有無辜者的，哪怕是剛出生的嬰兒，誰說醫院不能攻打？假如躲一個軍人在裡面，一樣被打，到時死傷會有多少？若台灣島變成戰爭地之後，依然能夠像現在這樣生活嗎？