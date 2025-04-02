桃園仁愛之家音樂會　吳伯雄立願再拚10年

吳伯雄夫婦與桃園仁愛之家董事長李建榮（二排左四）及演出團體合照。（桃園仁愛之家提供） 中評社桃園4月2日電／中國國民黨前主席、伯仲文教基金會董事長吳伯雄偕同兒子吳志揚，2日上午率音樂界朋友到桃園仁愛之家舉行“樂在一起”公益音樂會，帶給仁愛之家的老人們滿滿的歡樂。吳伯雄還期許老人家們要抱持永遠樂觀進取的心。高齡87歲的他說，至少還要再拚個10年以上的光陰，回來和大家一起唱歌，受到滿場的掌聲共鳴。



吳志揚目前擔任台灣優靈客協會理事長，工作閒暇之餘常舉辦公益音樂活動，這次到長照養老院舉辦“樂在一起”音樂會是系列巡迴的首場，活動還結合了龍潭愛樂管弦樂團、清華高中、桃園市楊梅綜合運動發展協會等等一起參與，數十位志工帶動歡唱，讓長輩們有個難忘時光。



桃園仁愛之家董事長李建榮表示，1987年時，桃園仁愛之家前董事長李震淮以遠見與魄力在楊梅埔心牧場邊尋覓了一塊廢棄的茶園，興建現代化的老人安養護機構，當時受到時任“內政部長”的吳伯雄大力支持。將近40年間，數以千計的銀髮族老人得以在此優美的公園化環境安度晚年歲月，飲水思源要謝謝吳伯雄當年的幫助。同仁代表並獻上鮮花感謝，在場的老人家們、同仁及志工也都報以熱烈的鼓掌，現場洋溢著溫馨的感恩氛圍。



吳志揚夫妻喜愛音樂，這次他們邀請知名歌手伍浩哲、古勝中現場演唱了往事只能回味、海海人生、我不能沒信心、歡喜就好、甜蜜蜜、思慕的人、繁華攏是夢、愛拚才會贏、我的一顆心、客家本色、月亮代表我的心、我的好朋友等十餘首歌曲，吳伯雄夫婦也與老人家們一起合唱，甚至幾位老人家還上台伴舞，氣氛熱烈。

