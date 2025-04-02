花蓮內鬥傅崐萁陷危機　朱立倫：團結抗罷免

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月2日電（記者 張穎齊）民進黨發動大罷免中國國民黨籍“立委”潮，曾任國民黨花蓮縣黨部主委的無黨籍花蓮縣議長張峻2日發文宣布反對大罷免、但支持罷免花蓮藍委、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，引發熱議。國民黨主席朱立倫表示，藍軍全黨公職都要團結，捨棄個人的小恩小怨，要用大智慧及大我團結對抗民進黨惡意罷免。



花蓮罷免傅崐萁進入第二階段連署，張峻前幾天發短文稱“花蓮天空透出一道久違的光，終於開始改變了”，張峻今天再發長文指傅崐萁在花蓮多次選舉大舉正藍旗，卻分化國民黨團結，他以忠貞國民黨員的身分宣布，與傅崐萁切割，不與魔鬼為伍。但張峻已非國民黨員，早在2022年12月25日未獲國民黨提名下堅持角逐議長而退出國民黨，隔2天國民黨花蓮縣黨部考紀會通過將張峻開除黨籍處分。



朱立倫2日下午出席國民黨中常會致詞時提到，民進黨一黨專政又獨裁，發動大罷免，掌控媒體、網軍，不容許反對的在野黨，民主出現危機，全世界沒民主國家的執政黨發動大罷免，這是民主之恥，他要呼籲國民黨公職全員團結，每個人放下小恩小怨，要有大智慧、反惡罷，所有地區都要反對惡意罷免，為下一代安定與和平謀求好日子。